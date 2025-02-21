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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: سيطرنا على 3 بلدات أخرى في شرق أوكرانيا

روسيا
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على بلدات نادييفكا ونوفوسيلكا ونوفوشيريتوفيت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ورغم شروعها في محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تواصل روسيا تحقيق مكاسب بطيئة ولكن حاسمة في منطقة دونيتسك التي تسيطر قوات موالية لروسيا على أجزاء منها منذ عام 2014.

وأعلنت روسيا في سبتمبر 2022 أنها ضمت دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى إلى أراضيها لكن قواتها لم تحكم السيطرة الكاملة عليها، وهي خطوة نددت بها معظم الدول في الأمم المتحدة واعتبرتها غير قانونية.

أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية