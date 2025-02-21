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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": استمرار التمويل لكييف يخلق أجواء من الفساد

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن موسكو تعتبر استمرار تمويل كييف أمرا خاطئا، ويخلق أجواءً فاسدة. 

وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نحن نعتبر أن الاستمرار في رعاية هذه الحرب أمر خاطئ، علاوة على أن فعالية هذه الرعاية، كما هو معروف الآن، منخفضة للغاية، بل إنها تخلق أجواء مقززة وفاسدة بالفعل".

ونوّه بيسكوف بعدم وجود تفاصيل محددة بشأن اللقاء المنتظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك تفهم لضرورة عقده.

وردا على سؤال ما إذا كان لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي سيعقد في الرياض، أو ما إذا كانت هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.. أجاب بيسكوف قائلا "لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن لقاء بوتين وترامب، وهناك استيعاب لضرورة عقد هذا اللقاء، وهو ما تم ذكره خلال لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض"، موضحا أنه لا توجد لديه معلومات عن مفاوضات سرية بين روسيا والولايات المتحدة في سويسرا حول المسألة الأوكرانية.
 

الكرملين موسكو كييف