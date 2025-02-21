بث مباشر.. مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا في تصفيات أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني للكرة النسائية اليوم الجمعة، المباراة التي تجمع بين ومنتخب رواند في إطار تصفيات امام أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب الكرة النسائية و رواندا

وتبث قناة رواندا الرياضية من خلال بث مباشر على اليوتيوب لنقل المباراة المقامة بالعاصمة الرواندية بين منتخب الكرة النسائية ومنتخب رواندا.

لمشاهدة المباراة اضغط الرابط التالي :

https://www.youtube.com/live/1bgjaxoNxR0?si=Wx-_RZe0Sec3CWXA

تشكيل منتخب الكرة النسائية

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

وتقام المباراة في الثالثة عصر اليوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 25 بالشهر ذاته، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر الثلاثاء الماضي، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.