مكتبة القاهرة الكبرى تناقش "دور بيت العائلة في تعزيز قيم المواطنة"

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف مدير عام المكتبة، ندوة ثقافية تحت عنوان: "دور بيت العائلة في تعزيز قيم المواطنة"، مساء أمس الخميس، بالتعاون ومشاركة بيت العائلة المصرية.

اللقاء القى الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة المواطنة فى مصر، وكان منبرًا للحوار بين الشخصيات العامة ورجال الفكر والدين من ذوي الثأثير البالغ فى المجتمع المصري والعربي.

شارك فى الحوار كبار المفكرون وهم: الدكتور طارق منصور مقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والنائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالمسيح سمعان مقرر لجنة التعليم ببيت العائلة، والدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة، وجناب القس أرميا مكرم مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية.

وأدارت اللقاء الدكتورة جيهان رجب عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وتنسيق الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى وعضو المجلس القومى للمرأة.

وفى مستهل اللقاء رحب يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، بالحضور الكريم، معربا عن سعادته باللقاء وإقامة ندوة ثقافية عن تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية فى ظل الظروف السياسية التى تشهدها المنطقة.

وأشار رياض، إلى أنه توجد هجمة شديدة نواجهها وعلى المجتمع إدراك ذلك جيدا بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تعزيز قيم المواطنة.

وقد أشار اللقاء خلال فعالياته إلى ضرورة تعزيز ثقافة الحوار من خلال الانفتاح الحواري بين أبناء الوطن من أجل تعزيز دعائم الوحدة بين أبناء الوطن الواحد وتعزيزها فى وجدان كل مصري وكيفية بناء جسور التفاهم والتعاون بين كافة أطياف المجتمع المصري، فتعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد من أهم أولويات أي مجتمع يسعى إلى الاستقرار والتقدم، فمصر بلد كبير من قديم الأزل يمتاز بتنوع المعتقدات والأديان والثقافات وبه تعايش سلمي بين أبناء الوطن منذ آلاف السنوات بمختلف طوائفهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وكان من أهم ثمرات اللقاء أن تلك المبادرة تمثل خطوة كبيرة ومهمة نحو فهم أعمق للأجيال القادمة والنشء لأهمية المواطنة والوحدة بين أفراد الشعب المصري وممارسة قيمها النبيلة على أرض الواقع حتى تظل مصر كما كانت ولاتزال نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العالم للوحدة الوطنية والتعايش السلمي المشترك بين أفراد المجتمع مما يعكس الروح الحقيقية للمواطنة وتعزيز قيمها.