أماكن معارض "أهلا رمضان" بأحياء ومراكز الجيزة بتخفيضات من 20 إلى 30%

أكد محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض أهلا رمضان لتغطية كل قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقري ومدن عمرانية جديدة؛ حيث تم افتتاح ٢٨ معرضًا لـ"أهلًا رمضان" على مساحه ١٧٨٢٥ م٢ تضم ٥٥٤ باكية وبمشاركة ٤٣٢ عارضًا.

وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء وتوافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعارض توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠ الي ٣٠ % وتستمر طوال شهر رمضان المبارك حيث تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم طوال اليوم .

وأوضح محافظ الجيزة أنه في قطاع الأحياء تم إقامة ١٣ معرضًا اهلا رمضان علي مساحة إجمالية ١١٦٥٠م٢ يضم ٣٢٩ باكية وعارض وجاءت مواقعهم كالتالي

في جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي امام مطحن السويحي و الثاني بميدان الجيزة امام مدرسة أبو الهول والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب .

وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات وفي حي الدقي بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب وفي حي الهرم الاول بشارع فيصل الرئيسي امام شارع حسن محمد والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم، وفي حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم

وفي حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية وفي حي بولاق الدكرور اسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل ، وفي حي الطالبية بشارع حسن محمد وفي حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة وفي حي المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه في قطاع المراكز والقري فقد تم إقامة ١١ معرضاً " اهلا رمضان " علي مساحة إجمالية ٣٧٧٥ م٢ بضم ١٠٩ باكية وعدد ٩٨ عارض.

وجاءت مواقعهم كالتالي:

في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر وفي مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك وفي مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن وفي مدينة الحوامدية بطريق مصر اسيوط بجوار مبني المدينة وفي مركز العياط بشارع شكري القواتلي، وفي مركز ابو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي ، وفي مركز أطفيح بطريق ٢١ بجوار البنك الزراعي وفي مركز الصف بطريق ٢١ بجوار بنك مصر، وفي كرداسة بشارع البنك بجوار مبني مجلس مدينة كرداسة ، وفي مركز الواحات البحرية الاول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

وأكد محافظ الجيزة أنه في قطاع المدن العمرانية الجديدة فقد تم إقامة ٤ معارض "أهلا رمضان" الأول بالحي ١١ امام سنتر الوجيه علي مساحه ٦٠٠ م٢ ويضم ٣٢ باكية والثاني بالحي السادس امام السنترال علي مساحه ٦٠٠م٢ ويضم ٣٢ باكية وعارض وذلك بمدينة السادس من أكتوبر والثالث أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة اكتوبر الجديدة علي مساحه ٦٠٠م٢ ويضم ٢٢ باكية وعارض والرابع بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي مساحه ٦٠٠م٢ ويضم ٣٠ باكية.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض توفر السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ومستلزمات شهر رمضان مؤكدًا أن هناك متابعه دورية من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية علي معارض "أهلا رمضان" وذلك لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.