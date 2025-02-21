مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ برنامج "مشواري" داخل المدارس

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تمكين الشباب" من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، برنامج "مشواري"، والذي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل داخل مدارس شمال سيناء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتضمنت التدريب عدداً من المهارات المهمة، مثل مهارة التقبل والعمل الجماعي والعمل في فريق والتحفيز واتخاذ القرار وتعلم كيفية التعلم وغيرها من المهارات الحياتية.

وأكدت أماني عبد العظيم مديرة ادارة تمكين الشباب بالمديرية، بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضاً في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادره علي النهوض بالدولة المصرية.