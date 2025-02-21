«جسم وأسنان وشعر مستعار» يمثل مصر بمهرجان Itfok الدولي للمسرح بالهند

يشارك العرض المسرحي «جسم وأسنان وشعر مستعار» تأليف وإخراج مازن الغرباوي، بمهرجان Itfok الدولي للمسرح بالهند في ولاية كيرالا الهندية، والذي تقام فعاليته في الفترة من 23 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعد تمثيل جمهورية مصر العربية في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية، في أغسطس الماضي.

ويقدم عرض «جسم وأسنان وشعر مستعار» حفلتين يوم 24 فبراير الجاري خلال فعاليات مهرجان Itfok في مدينة تريشور الهندية، في الحادية عشرة صباحا، والخامسة والنصف مساء، بحضور نخبة من المسرحيين والنقاد الدوليين وستكون متاحة للجمهور الهندي والجاليات العربية المقيمة بالولاية الهندية.

وتمثل هذه المشاركة نموذجا للتعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية المصرية والهندية، وعلى رأسها التعاون المبرم بين مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة وبين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي التي تفتح افاقا جديدة للتبادل المسرحي بين البلدين الصديقتين.

وتؤكد هذه المشاركة على تميز المسرح المصري الشبابي في تقديم أعمال إبداعية متكاملة فنيا وتقنيا، تجمع بين المواهب التمثيلية الشابة والرؤى الإخراجية المبتكرة والتقنيات المسرحية الحديثة.

وقد حقق عرض «جسم وأسنان وشعر مستعار» نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد عرضه على مسرح الهوسابير، ولاقى اقبال نقدي وجماهيري كبير خلال عرضه لمدة يومين، بعد تمثيل العرض لجمهورية مصر العربية في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من: نغم صالح، إيمان يوسف، نهال فهمي، جهاد عصام، وتأليف موسيقي وغناء وتمثيل محمود شعراوي، مساعد مخرج وانتاج أنس سليمان، ترجمة روان يوسف، تصحيح وتدقيق لغوي محمد الخيام، فيديو مابينج رضا صلاح، اضاءة ومخرج منفذ أحمد أمين، دراماتورج عزالدين حافظ، وأشراف على الإنتاج الدكتورة انجي البستاوي، وتصميم ملابس ومنتج مشارك أروى قدورة، تأليف وسينوغرافيا وإخراج مازن الغرباوي.