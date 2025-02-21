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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالهدايا التذكارية والفرعونية.. محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس
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استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالهدايا التذكارية والفرعونية ضيوف المدينة وزائريها المشاركين فى فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وذلك بمطار أبو سمبل الدولى.

بالهدايا التذكارية والفرعونية .. محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس

وقام محافظ أسوان ونائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة اللواء طيار محمد سعد مدير عام المطار بتوزيع الهدايا التذكارية والفرعونية على الزائرين الذين حرصوا على مشاهدة هذه المعجزة الفلكية الفريدة.

أبو سمبل السياحية تزينت قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مدينة أبو سمبل السياحية تزينت قبل إنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وتم الإطمئنان الكامل على تأمين الأفواج السياحية والزائرين، مع رفع مستوى النظافة العامة، وتهذيب الأشجار بلمسات جمالية راقية تبهر الزائرين، فضلاً عن تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من بوابة المعبد الرئيسية إلى صحن قدس الأقداس.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم التأكيد على إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المواقع الخدمية بالمدينة السياحية.

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