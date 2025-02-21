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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سوزان نجم الدين في رمضان 2025 بمسلسل «المسار»

النجمة السورية سوزان
النجمة السورية سوزان نجم الدين
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تخوض النجمة السورية سوزان نجم الدين السباق الرمضاني الدرامي هذا العام من خلال مسلسل «المسار»، الذي ينتمي إلى الدراما العربية ويجمع نخبة من نجوم الوطن العربي.

بعد تألقها العام الماضي في مسلسل «الحشاشين» مع الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تناول واحدة من أكثر الجماعات غموضًا في التاريخ الإسلامي، تعود هذا العام بعمل اجتماعي مختلف يتناول صراعًا بين عائلتين على الميراث، لكن بطرح جديد بعيد عن النمط التقليدي.

يشارك في بطولة مسلسل «المسار» محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، والعمل من تأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، وإخراج باسم شعبو.

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