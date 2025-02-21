السعودية تحذر من مخالفة مواعيد المغادرة بتأشيرات العمرة

تلقت وزارة السياحة والآثار، إخطارًا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أكدت فيه الأخيرة أهمية الالتزام بالمحددات الزمنية لتأشيرات العمرة والمعلن عنها عبر وزارة الحج ومنصة المسار الإلكتروني الموحد للحج والعمرة "نُسك".

وقالت وزارة الحج، إن إصدار تأشيرات العمرة يكون ابتداء من تاريخ 14 ذو الحجة من كل عام، وآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة هو بتاريخ 1 شوال من كل عام، وبداية دخول المعتمرين يكون بتاريخ 14 ذي الحجة، مشيرة إلى أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة سيكون بتاريخ 15 شوال، وأن انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة هو 1 ذو القعدة من كل عام.

وشددت المملكة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتأشيرات لضمان تنظيم الدخول والخروج من البلاد وفق القوانين المعتمدة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالفترات الزمنية المحددة لتجنب العقوبات القانونية.

وتؤدي مخالفة أنظمة العمرة في السعودية إلى فرض عقوبات تشمل الغرامات المالية، الترحيل، والمنع من دخول المملكة لفترات محددة. تشمل المخالفات تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرة، أداء العمرة دون تصريح رسمي، أو نقل الحجاج والمعتمرين دون ترخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمرة وضمان سلامة وأمن الزوار.