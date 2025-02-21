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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالشرقية

برامج الشباب
برامج الشباب
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

أشاد المحافظ بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

واشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والمقام تحت شعار " لياقة المصريين " وبالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات والأطفال بمراكز ومدن (الزقازيق – ابو حماد – الحسينية – العاشر من رمضان) بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة ولتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية لافتاً إلى أنه يتم تدريبهم على يد مدربين متخصصين بعد توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع وأدوات رياضية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يتم تنفيذه كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف تشجيع راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة وحثهم على ممارسه الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفه مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

أبناء المحافظة البرامج والأنشطة الرياضية الشباب والرياضة العاشر من رمضان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية