حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة وسيارات الطعام غير المرخصة بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على إزالة كافة الإشغالات المخالفة ومراجعة تراخيص سيارات الطعام المتنقلة، مشدداً على عدم السماح لأصحابها بالتعدي على الطريق والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين قائلا: "لا تهاون مع المتعدين على حرم الطريق وتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة".

ومن جانبها شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، شملت امتداد شارعي طلبة عويضة والرملية ومنطقة الزراعة، وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة سيارات بيع الطعام المتنقلة التي تدار بدون ترخيص والكراسي والترابيزات والإستندات الحديد المتعدين أصحابها على حرم الشوارع، وتم التحفظ عليهم بمخازن رئاسة المركز وتم تطبيق القانون على أصحابها المخالفين.