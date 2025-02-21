الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٥ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل نبيل بن خاطرة، الأمين التنفيذي للمرصد؛ لبحث تعزيز التعاون في مكافحة التصحر والتغيرات المناخية، كنا استقبل أيضا وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"؛ لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش "سيل".

فيما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع , توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار توطين شعار صنع في مصر، كما أعلن وزير الزراعة، انطلاق معرض زهور الربيع ال 92 يوم 12 ابريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي وعقب اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

بينما شارك المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير في الدورة الثامنة والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد المنعقدة حالياً بالعاصمة الايطالية روما، كما وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إعتماد مبلغ 299 مليوناً و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (4280) رأس.

وأعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن حصول مركز التميز المصري لتحلية المياه على الاعتماد الدولي لاختبار تحديد النظائر المستقرة، كما بحث أيضا رئيس المركز، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، سبل التعاون في مختلف المجالات، كما افتتح أيضا البرنامج التدريبي الخاص بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مشروعات التنمية الزراعية بسيناء اسأل واستشير للعام الثاني على التوالي.

وافتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المنتدى السابع الذي تنظمه لجنة المؤتمرات بعنوان "الابتكار المصري: المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء"، كما افتتح أيضا المنتدى الثقافي العلمي السابع تحت عنوان "ابتكار مصري: المبيدات الضوئية الخضراء في إطار قضية الأمن الغذائي".

كما نفذ مركز البحوث الزراعية العديد من الأنشطة الإرشادية خلال الأسبوع الأول من فبراير 2025، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم المزارعين، كذلك أطلق معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان " التبخير وممارساته الاحترافية كوسيلة فعالة لحماية الحبوب والمنتجات المخزونة وفق معايير سلامة الغذاء"، كما شاركت وزارة الزراعة في الورشة الدولية لنهج تمكين وتعزيز صغار مزارعين البساتين (ورشة نهج شيب) للدول العربية بحضور قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية وممثلين عن الدول العربية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٢٦ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر فبراير ٢٠٢٥، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، كما استقبلت الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات، مدير بنك الجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) أثاناسيوس تسيفيليكاس؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع محافظة شمال سيناء برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للأطباء البيطريين والعاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة في مجال آليات التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار، كما كشفت وزارة الزراعة، عن زيادة المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، إلى 617 ألف فدان، وذلك من خلال جهود مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس.

بينما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكروب لايف مصر، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري العنب لمناطق السادات والنوبارية ومركز بدر، كما شارك المعمل في ورشة العمل التي نظمتها كلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية"، كما ألقت مدير المعمل محاضرة حول دور المعمل وأهميته في دعم الصادرات الزراعية المصرية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 7500 عينة.

كما قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح، كذلك واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور على زراعات محاصيل الخضر والفاكهة، والصوب الزراعية والمشاتل، لمتابعة التراخيص والإجراءات الخاصة بها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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