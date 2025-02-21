صلاح أمام منافس صعب.. نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أقيمت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ قليل، وأسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها: وقوع النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول الإنجليزي أمام منافس صعب.

كما أسفرت القرعة عن إقامة ديربي مدريدي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى قمة الدوري الألماني في نفس الدور.

وكانت تأهلت 8 أندية بشكل مباشر إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، هم: ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا.

بينما بلغت 8 أندية أخرى إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطت نظيرتها في الملحق المؤهل لدور الـ16، وهم: ريال مدريد، فينورد، بنفيكا، كلوب بروج، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، آيندهوفن.

وأوقعت القرعة، ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى ديربي مدينة مدريد بين ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في مواجهة من العيار الثقيل، كما أسفرت القرعة عن قمة الدوري الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن.

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

كلوب بروج ضد أستون فيلا

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

آيندهوفن ضد أرسنال

برشلونة ضد بنفيكا

بوروسيا دورتموند ضد ليل

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

إنتر ميلان ضد فينورد.