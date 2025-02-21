افتتاح 6 مساجد بمركزي بني سويف وناصر تزامنًا مع شهر رمضان

افتتح رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية 6 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها بمركزي: بني سويف وناصر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه تقريبا، وذلك بالإنابة عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المُبارك.

حيث افتتح رئيس الوحدة المحلية على يوسف مسجد"مصطفى كامل الغمراوي "بمدينة بني سويف_بعد إحلاله وتجديده على مساحة 270 متراً بتكلفة 2.5 مليون جنيه" جهود ذاتية"وذلك بحضور: الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديريه الأوقاف و فضيلة الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف.

فيما افتتح شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر مسجد"الإيمان "بقرية اشمنت _بعد صيانته وتطويره على مساحة 300متراً بتكلفة 1.2 مليون جنيها" جهود ذاتية"وذلك بحضور: فضيلة الشيخ محمد بدر مدير إدارة أوقاف ناصر وأهالي القرية.

كما شهد اليوم الجمعة افتتاح 4 مساجد بعد أعمال تطوير وصيانة بقرى مركز بني سويف بالجهود الذاتية ، حيث تم افتتاح مسجد عزبة الشيخ إسماعيل التابعة لقرية نعيم، بتكلفة 250 ألف جنيه على مساحة 380 مترا، بجانب افتتاح مسجد الرحمن بقرية الدوية ، بتكلفة 250 ألف جنيه على مساحة 340 متراً، وبحضور أ.عطا مشهور رئيس مجلس قروي قرية تزمنت، إضافة إلى افتتاح مسجد عاقولا البحري على مساحة 270 مترا ومسجد الرحمن على مساحة 270 مترا بقرية ببليفيا "بتكلفة 550 ألف جنيه للمسجدين ، وذلك بحضور النائب محمد رجب عضو مجلس النواب.