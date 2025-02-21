باحث سياسي: مصر تصدت لمخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور شفيق التلولي الكاتب والباحث السياسي، إن الموقف المصري الصلب وقف سدًا منيعًا في وجه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جعلته يتراجع عن صيغة تصريحاته إلى سياقات أخرى.

وأضاف «التلولي»، خلال لقاء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تستطيع أن تكون عنصرا ضاغطا على رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلى حكومته وإغلاق كل الثغرات التي يريد أن يتسلل إليها لإفشال الصفقة، مشيرًا إلى أن مصر تصدت لمخططات التهجير منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة.

وتابع: «القمة العربية ستدشن تحالفًا عربيًا لتعرية الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحرب وإعادة مسار العملية السياسية وفق حل الدولتين»، مشددًا على أن القمة العربية ستشهد خطة مصر التي ترمي إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير فلسطيني واحد خارج أرضه.

ولفت إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج إلى جهد كبير ومصر قادرة على ذلك ولها باع طويل في إعادة إعمار غزة .