تصفيات كأس أفريقيا.. التشكيل الرسمي لمنتخب الكرة النسائية أمام رواندا

اعلن احمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية، التشكيل الرسمي لمواجهة رواندا اليوم، في إطار تصفيات كاس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية كالاتي:

ويواجه المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني، اليوم الجمعة الموافق، نظيره منتخب رواندا، في مباراة الذهاب بالدور الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي بالعاصمة الرواندية.

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

وتقام المباراة في الثالثة عصر اليوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 25 بالشهر ذاته، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر أول أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.