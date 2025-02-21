محافظ بني سويف: الكشف وتوفيرالعلاج لـ1000حالة بقافلة مجانية للصحة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير 2025" بقرية كفر جمعة مركزسمسطا، مكونة من 7عيادات في 7تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية تم الكشف على 1036مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 99، معمل طفيليات 27، حالات أشعة عادية 9، قرار واحد للعلاج على نفقة دولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 62 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 282 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3100 خدمة.

يُشار إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.