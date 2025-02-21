رئيس وزراء باكستان يدعو إلى تبني إستراتيجية فعالة لتعزيز الصادرات

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الجهات المعنية بتبني استراتيجية شاملة وفعالة لتعزيز الصادرات لتصل إلى 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال رئاسة شريف لاجتماع رفيع المستوى في العاصمة (إسلام آباد) لمراجعة التدابير الرامية إلى زيادة صادرات باكستان، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم الجمعة في نشرته الناطقة بالإنجليزية.

وخلال الاجتماع، أصدر شريف توجيهاته للمجموعة الوزراية الاقتصادية بتطبيق إصلاحات مستدامة على الرسوم الجمركية لتعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل النمو الصناعي وزياد الصادرات.

وأكد شريف أهمية إعطاء الأولية للقطاعات الرئيسية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة لدفع نمو الصادرات.

