جامعة الفيو تعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الإعلامي

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، جرى انعقاد مجلس إدارة المركز الإعلامي بالجامعة برئاسة أ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جرى خلال الاجتماع عرض جهود المركز فيما يتعلق بتسويق برامج وخدمات الجامعة، والموافقة على عقد عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإعلام والموارد البشرية والاستشارات القانونية وتصميم المواقع وصناعة المحتوى وغيرها من الموضوعات.

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة د عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ود محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون التعليم والطلاب، ود عبد الله إبراهيم، مدير المركز، ود. مسعود إسماعيل، مدير الموقع الإلكتروني، وهالة السويفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وغادق صديق، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.