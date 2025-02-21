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الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الفيو تعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الإعلامي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور  ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، جرى انعقاد مجلس إدارة المركز الإعلامي بالجامعة برئاسة أ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جرى خلال الاجتماع عرض جهود المركز فيما يتعلق بتسويق برامج وخدمات الجامعة، والموافقة على عقد عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإعلام والموارد البشرية والاستشارات القانونية وتصميم المواقع وصناعة المحتوى وغيرها من الموضوعات.

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة د عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ود محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون التعليم والطلاب، ود عبد الله إبراهيم، مدير المركز، ود. مسعود إسماعيل، مدير الموقع الإلكتروني، وهالة السويفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وغادق صديق، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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