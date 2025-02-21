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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل عنصر إرهابي في عملية للجيش الجزائري وسط البلاد

ارهاب
ارهاب
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن وحدة من الجيش قضت على إرهابي وصفته بـ"الخطير" خلال عملية تمشيط وبحث جرت يوم الخميس في غابة شنقورة كاف الشرقي بولاية المدية، التي تبعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية أسفرت عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع عن حصيلة عمليات القوات المسلحة خلال العام الماضي، حيث تم تحييد 51 إرهابياً، واعتقال 457 عنصراً من الداعمين للإرهابيين. 

كما تم تدمير 10 مخابئ للإرهابيين، وضبط 97 قطعة سلاح ناري و48 قنبلة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

وزارة الجزائر