دير العذراء ويحنس القصير يعلن عن مواعيد استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير

أعلن دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، اليوم الجمعة، عن عدم استقبال الزوار والرحلات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بينما يفتح أبوابه أمام الجميع، أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك طوال فترة الصوم الكبير.

ومن المقرر، أن يغلق الدير أبوابه بشكل نهائي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 إبريل وحتى يوم الثلاثاء الموافق إبريل "اليوم التالي لشم النسيم".

وفي سياق آخر، زار الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، بيت القديس سمعان الشيخ لخدمة كبار السن والتابع للإيبارشية، حيث صلى القداس الإلهي، واطمأن على المقيمين بالدار.

وقدم الأنبا فام التهنئة والبركة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به دار الإيواء في رعاية كبار السن واحتياجاتهم، مؤكدًا على أهمية الاهتمام الروحي والجسدي بهم.