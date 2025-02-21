السيطرة علي حريق بمصنع ولاعات بمنطقة الأدبية بالسويس

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق بمصنع ولاعات بالمنطقة الصناعية بالأدبية، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا أو إصابات بين العاملين في المصنع.

تلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية بلاغا من العاملين بمصنع تعبئة الولاعات يفيد بنشوب حريق في مخزن المنتج التام، وعلى الفور جرى الدفع بخمس سيارات اطفاء للسيطرة على النيران قبل امتداها المصانع المجاورة.

وافادت المعاينة المبدئية بأن الحريق بدأ في مخزن الولاعات الجاهزة لتوزيعها على التجار، واتت النيران على جزء منها بشكل تام، واتلفت كمية أخرى، بينما لم تصل النيران الأسطوانات البيوتان المسؤولة عن تغذية.

ورفع العاملين بالمصنع آثار الحريق ونقلوا المخلفات الناجمة عن الحريق والولاعات التالفة إلى منطقة بعيدة عن موقع التعبئة تمهيدا للتخلص الآمن منها، نظرا لكون بعضها ما زال محتفظ بالغاز سريع الاشتعال.

كما سحب العمال آثار مياه الحريق من ساحة المصنع تمهيدا لعودة لعمل بعد الانتهاء من الفحص وتحديد سبب الحريق.

IMG-20250221-WA0008

IMG-20250221-WA0006

IMG-20250221-WA0007

IMG-20250221-WA0005

IMG-20250221-WA0004