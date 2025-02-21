نظمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بأسوان للعام الرابع على التوالي اللقاء المجمع للمحافظات الحدودية بالمدينة الشبابية وذلك ضمن فعاليات الموسم الحادى عشر للبرنامج الرئاسى "أهل مصر".

تنظيم اللقاء المجمع لأبناء المحافظات الحدودية بأسوان ضمن البرنامج الرئاسي أهل مصر

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وتم تنظيم حفل إستقبال لأبنائنا من شباب المحافظات الحدودية حضرها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وشمل برنامج الحفل تقديم فقرات فنية وإستعراضية من المواهب الشابة، مع تكريم المشاركين فى البرنامج.

برنامج سياحي وتثقيفي للشباب

وبالتوازي مع ذلك أعدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم برنامجاً سياحيً وتثقيفيً للشباب شمل زيارة العديد من المزارات السياحية والمشروعات القومية مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، والسد العالى والحديقة النباتية، فضلًا عن مصنع للجرانيت، ومحمية سالوجا وغزال، ومكتبة مصر العامة.

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