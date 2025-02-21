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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السويد تحقق في قطع محتمل لكابل ببحر البلطيق

السويد
السويد
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قال خفر السواحل السويدي اليوم الجمعة إن السلطات تحقق في احتمال قطع كابل بحري في بحر البلطيق قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وهي منطقة تعرضت فيها كابلات بحرية عديدة لأضرار في الشهور القليلة الماضية.

ومنطقة بحر البلطيق في حالة تأهب، وعزز حلف شمال الأطلسي وجوده هناك بعد حالات انقطاع لكابلات طاقة واتصالات وأضرار لحقت بخطي أنابيب غاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وكان معظم هذه الوقائع بسبب سحب سفن مدنية لمراسيها.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لرويترز "تلقينا معلومات عما يشتبه في أنه قطع للكابل، واختارت هيئة الادعاء بدء تحقيق أولي".

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل أرسل سفينة إلى مكان الواقعة قبالة جزيرة جوتلاند.

وذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن الحكومة تتلقى إحاطات وأن الضرر الذي يلحق بأي بنية تحتية في البحر يثير القلق في ظل الوضع الأمني ​​الراهن.

ولم يتضح بعد نوع الكابل أو متى حدث هذا الضرر المحتمل، وأحجم خفر السواحل عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

كابل خفر السواحل السويدي