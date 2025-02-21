بقعة زيت في النيل تتسبب في انقطاع مياه الشرب بمناطق بإدفو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطاع إدفو بأسوان، عن قطع مياه الشرب في بعض المناطق بعد توقف محطات المياه عن العمل بسبب وجود بقعة زيت في النيل.

رقابة هندسية مستمرة.. معامل الشركة ومشرفو المحطات يتابعون الأداء على مدار الساعة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، في بيان لها، أنه تتم المتابعة من قبل معامل الشركة ومهندسين ومشرفين المحطات على مدار اليوم.

وفى سياق مختلف، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى إستهدفت إزالة 10 حالات بمساحة 4462 م2 بنطاق مركزى أسوان وكوم أمبو. وذلك من إجمالى 55 حالة تعدى تم إزالتها منذ إنطلاق هذه المرحلة بمساحة 30 ألف م2؛ حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات.