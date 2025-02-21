الهند تؤكد تأييدها لأولويات جنوب أفريقيا فى رئاستها لمجموعة العشرين

أكد وزير الشئون الخارجية الهندى "إس. جايشانكار" تأييد بلاده لأولويات جنوب أفريقيا خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، والتى تتمثل فى إعطاء الأولوية لموضوعات التضامن والمساواة والاستدامة.

وقال الوزير الهندى فى تدوينة على منصة إكس تويتر سابقا نشرت اليوم "إننى تشرفت بالاجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا " سيريل رامافوسا " على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة العشرين فى جوهانسبرج، ونقلت إليه تحيات تتسم بالدفء من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى " وأضاف قائلا " إننى أكدت مجددا خلال هذا اللقاء تأييد الهند لأولويات جنوب أفريقيا فى مجموعة العشرين".

ويزور وزير الشئون الخارجية الهندى جنوب أفريقيا حاليا للمشاركة فى اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين،تلبية لدعوة من وزير شئون التعاون والعلاقات الدولية بجنوب أفريقيا " رونالد لامولا ".

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية فى بيان أصدرته بهذا الشأن أن مشاركة الوزير جايشانكار فى اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين ستعزز روابط الهند مع دول المجموعة وتدعم صوت الجنوب العالمى فى هذا المنتدى الهام.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تولت رئاسة مجموعة العشرين فى أول ديسمبر عام 2024، وستستمر رئاستها للمجموعة حتى شهر نوفمبر 2025، وقدد حددت أولوياتها لمجموعات العمل داخل المجموعة بأنها تتمثل فى موضوعات التضامن والمساواة والاستدامة التى تعطيها الأولوية خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

