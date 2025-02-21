استطلاع رأي: 80% من الروس يثقون في بوتين

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم /الجمعة/ أن مستوى الثقة في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين عند 80%، مع النسبة نفسها من المشاركين الذين يوافقون على أدائه الوظيفي. وذكرت وكالة تاس الروسية أن الاستطلاع أجراه "صندوق الرأي العام" (FOM)- بين 14 و16 فبراير، وشمل 1500 مشارك.

وأشارت إلى أنه "عند سؤال المشاركين بشكل مباشر عما إذا كانوا يثقون في بوتين، أجاب 80% من المشاركين بالإيجاب (دون تغيير). كما أيدت الغالبية أداءه الوظيفي (80%، دون تغيير)".

وأعلن 53% من المشاركين أنهم يوافقون على تعامل الحكومة الروسية مع البلاد (دون تغيير)، بينما وافق 56% على أداء رئيس الوزراء ميخائيل ميشستين (بتراجع بنسبة 1%).

ووفقا للاستطلاع، فقد استمر دعم حزب روسيا الموحدة ثابتا عند 44% (دون تغيير). وظل دعم حزب الشيوعيين في روسيا الاتحادية عند 8%، في حين ارتفع دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بنسبة 1% ليصل إلى 9%. ظل دعم حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة" ثابتًا عند 3%، في حين انخفض دعم حزب "الناس الجدد" بنسبة 1% ليصل إلى 2%.