"الشاباك" يعتقل إسرائيليًا يهوديًا ساعد في تفجيرات الحافلات بمنطقة بات يام

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي/ الشاباك / اعتقل إسرائيليًا يهوديًا للاشتباه في نقله شخصا يقف وراء زرع قنابل في الحافلات في منطقة بات يام قرب تل أبيب مساء أمس الخميس.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي أوردت النبأ أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أيضا أربعة طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت، الواقعة شمال رام الله، ليلة الخميس، دون الاشارة إلى أسباب الاعتقال.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن عبوات ناسفة انفجرت ليل الخميس في حافلات عدّة بمدينة بات يام وسط الدولة العبرية، دون وقوع إصابات.

