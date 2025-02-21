في يومه الثاني.. الذكاء الاصطناعي والاستثمار الرياضي على مائدة مناقشات "الملتقى العربي لرواد الاقتصاد"

تتواصل، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، المُنعقد بفندق كونكورد السلام في مدينة شرم الشيخ، والذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى 22 فبراير 2025.

وتركز الجلسات على مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب استعراض التطورات التنظيمية و التشريعية وتأثيرها على القطاع، وآليات المراجعة الحديثة وانعكاساتها على جودة التدقيق، إضافة إلى استشراف مستقبل المهنة والتحديات والفرص التي تواجهها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما يسلط الدكتور إبراهيم عبدالمحسن حجاج، أستاذ تنمية المجتمع بجامعة الأزهر، الضوء على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المتغيرات المعاصرة.

وفي سياق آخر، يناقش الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب وأمين صندوق نادي الزمالك، دور الاستثمار الرياضي في تعزيز الاقتصاد وتنمية القطاع الرياضي، مع استعراض أبرز الفرص والتحديات، والتجارب الناجحة في هذا المجال، إلى جانب استشراف مستقبل الاستثمار الرياضي في ظل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

ويشارك المستشار رائف عادل، بجلسة حول آليات تأسيس الشركات ودورها في تعزيز فرص الاستثمار، وذلك بإدارة الكاتب الصحفي سامح النساج.

كما يتناول الدكتور المهندس الجوهري الشبيني، خبير ومستشار في تخطيط مصانع تدوير القمامة وتوليد الكهرباء، تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مسلطًا الضوء على كيفية تحقيق أرباح واستدامة اقتصادية من إعادة تدوير النفايات.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني بكلمات ختامية لبعض المشاركين والمشاركات، يليها تكريم عدد من المتحدثين والمساهمين في الملتقى.