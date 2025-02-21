الأنبا فام يزور بيت "سمعان الشيخ" لخدمة كبار السن

زار الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، بيت القديس سمعان الشيخ لخدمة كبار السن والتابع للإيبارشية، حيث صلى القداس الإلهي، واطمأن على المقيمين بالدار.

وقدم الأنبا فام التهنئة والبركة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به دار الإيواء في رعاية كبار السن واحتياجاتهم، مؤكدًا على أهمية الاهتمام الروحي والجسدي بهم.

في سياق آخر، ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، قداسًا بكنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق، الخياري، مركز أبوقرقاص، كما سيم القس إسحق القس دوماديوس في رتبة القمصية، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.