ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البحوث الزراعية" ينفذ 60 مدرسة حقلية لبنجر السكر

مدرسة حقلية
مدرسة حقلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية 60 مدرسة حقلية لمحصول قصب السكر خلال يناير وفبراير 2025.

حيث قام الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بتكليف الباحثين  بتنفيذ برنامج إرشادي متكامل شمل تنظيم ثلاثين يوماً حقلياً خلال شهر يناير 2025. 

وشارك في الأيام الحقلية نخبة من الباحثين المتخصصين الذين قدموا إرشادات فنية متخصصة للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية.

 ويجري حاليًا تنفيذ ثلاثين يومًا حقليًا إضافيًا خلال شهر فبراير 2025، في إطار استراتيجية المعهد لضمان التواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني . 

معهد المحاصيل السكرية أفضل الممارسات الزراعية