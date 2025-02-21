"البحوث الزراعية" ينفذ 60 مدرسة حقلية لبنجر السكر

نفذ معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية 60 مدرسة حقلية لمحصول قصب السكر خلال يناير وفبراير 2025.

حيث قام الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بتكليف الباحثين بتنفيذ برنامج إرشادي متكامل شمل تنظيم ثلاثين يوماً حقلياً خلال شهر يناير 2025.

وشارك في الأيام الحقلية نخبة من الباحثين المتخصصين الذين قدموا إرشادات فنية متخصصة للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية.

ويجري حاليًا تنفيذ ثلاثين يومًا حقليًا إضافيًا خلال شهر فبراير 2025، في إطار استراتيجية المعهد لضمان التواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني .