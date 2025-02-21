إعلام إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تدرس توصية بتحديد مهلة نهائية لإعادة جثمان بيباس

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، القول إن المؤسسة الأمنية تدرس تقديم توصية بتحديد مهلة نهائية لإعادة جثمان بيباس خلال 24 ساعة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التقييم في إسرائيل أن الصفقة لن تنهار رغم انتهاك حماس لها بعدم إعادة جثة شيري بيباس.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".