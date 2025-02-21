“تكنولوجيا الأغذية” يناقش تحديات تصنيع التمور والاستفادة من الفاقد

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا داخليا لقسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية بعنوان "تحديات تصنيع التمور والاستفادة من الفاقد".

يأتي هذا بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن انتاج التمور في مصر يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص العمل حيث تحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في انتاج التمور ومن الناحية الغذائية يعد التمر مادة غذائية غنية بالكربوهيدرات ومصدر جيد للعناصر المعدنية كالحديد والبوتاسيوم والمنجنيز ومصدر معتدل لكل من الكالسيوم والمغنسيوم ومصدر جيد للألياف الغذائية.

من جانبه أشار دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع الوعي الغذائي باستهلاك التمور وتعظيم الاستفادة والحد من الفاقد. يستعرض البرنامج التدريبي معاملات والإنضاج الصناعي للتمور والطرق الحديثة في حفظ التمور وتقليل الفاقد بالإضافة الى الصناعات القائمة على التمور مثل صناعة الدبس و المربى ومسحوق التمور كما تضمن البرنامج الأهمية التطبيقية لمخلفات التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة علاوة على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والاشتراطات الصحية لمصانع التمور.

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