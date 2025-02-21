غلق وتشميع 7 محلات بدون ترخيص داخل أحد الملاهي بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص .

غلق وتجميع 7 محلات داخل أحد الملاهي بأسوان لمخالفاتها القانون

وشارك في الحملة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونائب رئيس حى جنوب، ورئيس قسم التراخيص، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات، وجارى إستكمال الحملات بشكل مستمر .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدى للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

حملة مشتركة على 27 كيانا تجاريا بطريق السادات

وفي نفس السياق كلف محافظ أسوان المسئولين بقيام حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات ، وشرطة المرافق ، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية .

ونجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيانا تجاريا بمنطقة طريق السادات ، وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحالة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك ، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات غير المرخصة ، والتنبية على الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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