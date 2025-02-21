الزراعة تحتفل بتخريج 20 مبعوثًا من 10 دول إفريقية ببرنامج الصناعات الغذائية

قام الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادات التخرج لـ 20 متدربا من 10 دولة افريقية في البرنامج التدريبي تحت عنوان "الصناعات الغذائية ومعاملات مابعد الحصاد".

ونقل "موسي" تحيات وزير الزراعة الى المشاركين في البرنامج التدريبي واشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة ،

وأشار موسي إلى ان عدد الدول المشاركة في البرنامج يصل الي 10 دول افريقية هي : الصومال، بنين، بوركينافاسو، تنزانيا، توجو، جيبوتي، زيمبابوي، كونغو برازافيل، ليبيريا، مالي.

وهنأ المتدربين من جميع الدول وفي هذه المناسبة الكريمة، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الدعم الفني للأشقاء الأفارقة.

وأضاف بأنه إيمانًا من الدولة بأهمية تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي، وقد تم إنشاء المركز المصري الدولي للزراعة ليكون الذراع الرئيس لتدريب الأشقاء في افريقيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ونقل الخبرة الزراعية المصرية في قطاع الزراعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي خاصة بدول العالم النامي.

ومن ناحية أخرى، قام موسي بتقديم الشكر للمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة ولكل القائمين علي تنظيم هذه البرامج التدريبية على ما يقدموه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية بالتعاون مع للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية لدعمها هذه البرامج التدريبية وللمساهمة في تطوير قطاع الزراعة بتلك الدول.

وفي كلمة ألقاها ممثلي الدول الإفريقية المشاركين أكدوا فيها شكرهم للدولة المصرية والجهود المبذولة في دعم الدول الأفريقية والنهوض بالقطاع الزراعي ورفع كفاءة التدريب ونقل الخبرات للمبعوثين الأفارقة.

كما أشادوا بالدور المهم الذي يلعبه المركز المصري الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة.