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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس الأرجنتين يهدي إيلون ماسك "منشار البيروقراطية"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أهدى رئيس الأرجنتين خافيير ميلي منشارا كهربائيا إلى رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك الذي وصف الهدية بأنها سلاح ضد البيروقراطية وفقا لما نشرته وكالة RT.

وقدم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي منشارا كهربائيا خلال كلمة ماسك في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) ، حيث صعد ميلي إلى المنصة وهو يحمل منشارا كهربائيا وسلمه إلى ماسك والذي أخذه وشكر ميلي وصافحه، ثم رفع ماسك الأداة عاليا فوق رأسه وصاح ملوحا بها: هذا منشار كهربائي لـ(محاربة) البيروقراطية وأصبح المنشار الكهربائي الرمز الرئيسي لحملة ميلي الانتخابية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة في 10 ديسمبر 2023.

ويدعو رئيس الأرجنتين إلى تقليص تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلى أدنى حد ويرى التخلص من عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق سبيلا لحل مشكلات البلاد الاقتصادية.

رئيس الأرجنتين يهدي إيلون ماسك منشار البيروقراطية رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك سلاح ضد البيروقراطية منشارا كهربائيا هذا منشار كهربائي لـ محاربة البيروقراطية حملة ميلي الانتخابية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة