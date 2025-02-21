العثور على توكتوك بداخله جثة سائقه مقتولًا بالطريق الساحلي بكفر الدوار

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مباحث الإسكندرية، جهودهم لكشف لغز العثور على جثة سائق شاب عثر عليه فجر اليوم الجمعة، داخل التوك توك الذي يقوده وبه عدة طعنات نافذة بأنحاء الجسم على الطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب توك توك على الطريق الدولى الساحلى بعد كوبرى ٤٥ بدائرة مركز كفر الدوار ووجود جثة بداخله.



بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان "على السيد على حسن الرفاعى، ( 25 عامًا )، سائق توك توك ومقيم شارع فجر الإسلام سيدى بشر المنتزه أول الإسكندرية يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين إصابته تبين لضباط المباحث إصابته بجرحين طعنيين بالصدر.



وعثر معه على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق كما تم التحفظ على الدراجة البخارية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة.