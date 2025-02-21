اليوم العالمي للغة الأم.. نصائح لتعليم الطفل اللغة العربية

يهتم عدد كبير من الأسر على تعليم أطفالهم اللغة العربية الأم، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأخرى، ولكن قد يجدون صعوبة في تحقيق ذلك، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نبرز أهم النصائح التى تساعد على تعليم الطفل اللغة العربية، وفقا لما ذكره موقع " pinkvilla".

تحدث معه باللغة العربية

أبسط وسيلة لفهم و تعلم الطفل هي التحدث معه باللغة العربية الفصحى أو بالعامية؛ ما يشجعه لترديد الكلمات التي يسمعها من والديه، وبالتالي ومع مرور الوقت يقدر يستوعب اللغة والنطق بسهولة ويكتسب الكثير من المفردات اللغوية المتعددة .

اختيار التعليم المناسب

يفضل التعلم داخل أكاديمية أو علي يد معلم لغة عربية يساعد الطفل على تعلم قواعد اللغة الأم، والتدرب عليها حتى يتقنها منذ صغره .

الاستفادة من وسائل الإعلام المتنوعة

يقضى الطفل عدد ساعات طويلة أمام التلفاز لمشاهدة أفلام الكرتون الأجنبية، والأفضل هو مشاهدة الأفلام باللغة العربية الفصحي حتى يسمع الطفل لوقت أطول للغة.

إثارة اهتمام الطفل

يمكن إثارة إهتمام الطفل للغة العربية من خلال شراء قصص مصورة له مدونة باللغة العربية والتي تجعله يكتسب الكثير من المفردات اللغوية وتجعله يحب اللغة وينجذب لها خاصة إذا كانت هذه القصص تحتوى على صور كرتونية وقصص ممتعة.