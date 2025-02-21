لقاء روحي في دير البابا كيرلس وأم الغلابة بأنشاص

اجتمع كهنة إيبارشية شرق السكة الحديد وإيبارشية شبين القناطر، في دير البابا كيرلس وأم الغلابة بأنشاص، وذلك بدعوة من الأنبا مارتيروس.

وترأس الآباء القداس الإلهي، في بداية اللقاء، ثم التقى الجميع على مائدة الإفطار، حيث سادت أجواء من المحبة والتآلف.

وخلال اللقاء، ألقى الأنبا نوفير، كلمة روحية بعنوان "منهجية أبينا إبراهيم في الخدمة"، تناول فيها كيف كانت عزلة إبراهيم دعوةً للاتحاد بالله وليست مجرد انفصال عن العالم، كما استعرض الدروس الروحية من لقاء إبراهيم بالثلاثة رجال، مؤكدًا على أهمية الاتضاع، والبذل، والاستعداد الدائم للخدمة.

واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية مع الآباء الأساقفة، وسط مشاعر من الفرح والمحبة بين الحاضرين.