"الزراعة" تواصل جهودها لدعم وتوعية المزارعين في سوهاج

قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي.

حيث تم تنفيذ 96 حقل إرشادي بمساحة 96 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية، و 9 أيام حقل.

وفي إطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 2 يوم تدريبي، كما تم عمل 35 تجميعه إرشادية بمساحة حوالي 425 فدان تم تسوية الأرض بالليزر مجاناً كخدمة إرشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 192713 فدان، أما بالنسبة لمحصول قصب السكر فقد تم تنفيذ 6 ندوات إرشادية بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي.

أما بالنسبة للتكثيف المحصولي فتم تنفيذ 8 أيام حقل إرشادي تحميل دوار شمس على محاصيل الطماطم والباذنجان والقصب بمركزي جهينة ودار السلام، تم تنفيذ عدد 2ندوة حقلية لتعريف بأهمية وفوائد التحميل وتحميل القمح والفول على الطماطم بالظهير الصحراوي لمركز جرجا ومركز العسيرات، تم تنفيذ 2يوم حقل لمحصول الكانولا ودوار الشمس المحمل بمركز جهينة قرية جهينة الغربية بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة عن محصول الكانولا ومحصول دوار الشمس المحمل على محاصيل شتوية وذلك بالتعاون مع قسم بحوث الزيتية، وتم تنفيذ 2 ندوة إرشادية عن الحشائش الشتوية بالتعاون مع المعمل المركزي للحشائش .