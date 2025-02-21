اليوم.. طقس بارد على القاهرة الكبرى نهارا شديد البرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من "3-4 أمتار" وسرعة الرياح من 40 :60 كم/س.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 العظمى والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجة.