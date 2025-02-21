محافظ أسوان يشارك فى الاحتفال بمرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى فعاليات الاحتفال بمرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية، وذلك بحضور الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والمجتمعية.

محافظ أسوان يشارك فى الإحتفال بمرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية

وفى كلمته قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهانى القلبية بهذه المناسبة العزيزة ، مؤكداً على أن مستشفى الجرمانية شهدت ملحمة متميزة من تقديم الخدمات الإنسانية والإجتماعية والطبية لكافة أطياف المجتمع المصرى بشكل عام ، ولأبناء المجتمع الأسوانى بشكل خاص لتستكمل رسالتها الجليلة بتقديم المزيد من الجهود والرعاية والدعم تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خدمات متنوعة بكافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأشاد إسماعيل كمال بالدور المجتمعى البناء الذى تقوم به الهيئة الإنجيلية من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها مستشفى الجرمانية بأسوان وغيرها من الخدمات الأخرى بإعتبارها شريك أساسى لنا فى المنظومة الطبية .

مصر هى رمز المحبة والسلام عبر العصور

وأوضح محافظ أسوان بأن أبناء محافظة أسوان العريقة يتميزون بالروابط الإنسانية والتكاتف والمحبة الإيمانية التى تظهر بوضوح فى الأعياد والمناسبات المختلفة حيث يتشاركون سوياً فى الأفراح والأحزان كنسيج واحد وكتلة واحدة من التلاحم ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وهذا التماسك يعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والسلام عبر العصور ، وشهدت أرضها الطيبة رحلة المسيح عليه السلام ، وتوافد آل بيت الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

ومن جانبه قدم القس أندريا زكى شكره لحضور ومشاركة محافظ أسوان ، وكافة المشاركين من أبناء المحافظة ، مؤكداً على أن هذا الصرح الطبي العريق الذى كان ولا يزال رسالة حياة ، ومنارة أمل، وجسراً ممتداً بين المحبة والخدمة الإنسانية حيث شهد المستشفى على مدار الـ 125 عام تطوراً كبيراً من توسيع أقسامه وتحديث معداته، فضلاً عن تطوير خدماته الطبية وتوفير الرعاية الصحية لجميع أبناء الوطن دون أى تمييز، وخاصة لغير القادرين ، وتأسيس المستشفى بجهود مخلصة من رجال ونساء آمنوا بأن الصحة حق أساسي لكل إنسان ، كما يقدم المستشفى خدمات لرعاية الأطفال ذوى الإعاقة ويسعى ليس فقط إلى معالجة الإحتياجات الجسدية للأطفال ، بل وأيضاً إلى تلبية الإحتياجات الإجتماعية للطفل وأسرته ، ونحن فخورون بهذا التاريخ الكبير من العمل المجتمعي المتميز، الذي لم يقتصر فقط على الخدمات الطبية ، بل أمتد أيضاً لتقديم خدمات التدريب المهنى ، ودورات تدريبية للغات من أجل مساعدة الناس على تحسين حياتهم ومستوى دخلهم ، وكذلك فصول محو الأمية .

هذا وقد شهدت فعاليات الإحتفال إقامة صلاة مفتوحة ، وفقرات فنية وترنيمة وعروض تقديميه متنوعة .

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