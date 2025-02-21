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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية الوادي الجديد تحيى الذكرى السنوية السابعة لرحيل الأنبا بقطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديدة والوحات، والأنبا ثاوفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، القداس الإلهي الذي أُقيم بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة "مقر المطرانية"، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية السابعة لرحيل الأنبا بقطر، أسقف الإيبارشية السابق، الذي توفي في 16 فبراير 2018.

كما تزامنت الصلاة مع الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب.

شارك في الصلوات عدد من الآباء أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، إلى جانب جمع من شعب الكنيسة الذين حرصوا على حضور هذا الحدث الروحي الهام.

الانبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديدة والوحات الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط الأنبا بقطر