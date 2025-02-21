مطالبات بتكريمه من وزارة الأوقاف.. مؤذن يعثر على 190 ألف جنيه ويردها لصاحبها بعد رحلة من البحث في المنيا

ضرب مؤذن بوزارة الأوقاف يقيم في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، مثالًا مشرفًا في رد الأمانة لأصحابها بعدما عثر على حقيبة بداخلها 190 ألف جنيه، وعدد من الأوراق في الشارع وقام بتسليمها إلى صاحبها بعد رحلة من البحث.

وعثر المؤذن على حقيبة تحوى مبلغًا ماليًا كبيرًا، وذلك أثناء ذهابه إلى أحد المخابز لشراء الخبز في الصباح بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة ليبدأ في رحلة البحث عن صاحبها بعد أن عثر داخل الحقيبة على بعض الأوراق الثبوتية التي تساعده في الوصول إلى صاحب المبلغ المالي.

وقال نادي سيد إبراهيم حمزاوي، المؤذن في مسجد العلم والإيمان بقرية السرو التابعة لمركز أبو قرقاص، إنني توجهت كعادتي في كل صباح إلى المخبز لشراء الخبز وفوجئت بسقوط حقيبة من دراجة بخارية لأحد الأشخاص يقود مركبته بسرعة حاولت كثيرًا أستوقفه بصوتي لكنه لم يلتفت إليّ.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، قررت بعد ذلك التوجه إلى منزلي وظننت أن الحقيبة تحوى بعض الطعام لسقوطها في وقت مبكر في السابعة صباحًا واصطحبت معي الحقيبة وجلست أتفحصها لكنني فوجئت بأنها تحوى مبلغا ماليا ضخما لم أره من قبل حينها صدمت ولم أتمالك أعصابي وبات تفكيري حول مصير الشخص الذي وقع منه هذ المبلغ المالي وأنه يبحث عنه في كل مكان.

وأوضح، توجهت إلى زوجتي لكي أخبرها بالعثور على هذا المبلغ المالي الذى أراه لأول مرة ولم أعلم كم يقدر لكنني بدأت أبكي خشية ما قد يحدث لصاحب المبلغ المالي الذي قاد مركبته بسرعة دون أن يدرى أنه فقد المبلغ، مشيرًا إلى أنني بدأت في فحص الحقيبة مرة أخرى فوجدت بعض الأوراق الثبوتية من فيزا ورخصة تحمل اسم شاب من قرية أبو قرقاص البلد حينها لم أتردد في إخبار نجلي الصغير لكى نصل لشخص من هذه البلدة.

واستكمل، أخبرني نجلى أن عامل البلاط الذي يقوم بعمله في أحد الطوابق بمنزلنا يقيم في هذه البلدة حينها تواصلنا معه وأخبرناه بالأمر وبالفعل تواصل مع الشاب أبانوب صاحب المبلغ المالي والذي حضر في منزلنا في دقائق معدودات.

واختتم قائلًا: "وصل صاحب الحقيبة ولم يصدق أنه عثر على المبلغ المالي مجددا وعرض عليّ أن أحصل على أي نسبة من المبلغ نظير رد الأمانة إلى أصحابها لكنني رفضت فقد علمنا ديننا رد الأمانة إلى أصحابها وما فعلته هو تطبيق لنهج تعاليم الإسلام، لافتًا أن إدارة الأوقاف بمركز أبو قرقاص علمت بالموقف وخاطبت المديرية لتكريمي".

فيما قال أبانوب عاطف إبراهيم، مدير فرع بإحدى الشركات، الشهير بـ "جريس" بين أبناء بلدته، إنني كنت ذاهبا إلى عملي مثلما أفعل في كل صباح وكنت أحمل معي حقيبة تحوى 190 ألف جنيه منها جزء خاص بأشقائي وجزء آخر خاص بالشركة التي أعمل بها، مشيرًا إلى أنني فوجئت بسقوط حقيبة المال وبدأت في العودة للطريق الذي جئت منه لكي أبحث عنها لكنني لم أجدها وقلت لنفسي البيت خرب.

وأضاف، تواصلت مع والدي وأخبرته بأنني فقدت المبلغ وأجابني والدي حينها أن المهم أنت وكل الفلوس فداك وتحت رجليك، ثم تواصلت مع شقيقي لنبدأ رحلة البحث عن المبلغ المالي لكننا لم نعثر عليه، ثم عاد شقيقي إلى المنزل وعند ذهابي للعمل فوجئت باتصال هاتفي من أنطونيوس الذى يعمل في البلاط بأن هناك أمانة فقدتها وهناك مؤذن مسجد عثر عليها ويريد رد الأمانة لك، في هذا الوقت قولتله "بليت ريقي ربنا يبل ريقك".

واختتم، توجهت مع شقيقي إلى منزل المؤذن نادى سيد واختبرني في بعض العلامات في المبلغ لكى يتأكد أنه خاص بي، والذي أخبرني أنه حاول المناداة عليّ أثناء سيري بالدراجة البخارية حينها سقطت حقيبة المال لكنني لم أرد، وعرضت أن أمنحه أي مبلغ من المال نظير أمانته خاصة أن المبلغ لم يكن قليلا لكنه رفض ذلك، موضحًا أن موقفه أثبت للجميع أن المحبة والأمانة بين المصريين تظل قائمة حتى الممات.

ولاقت قصة أمانة مؤذن المنيا تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر قصة أمانته واجتهاده في البحث عن الشاب أبانوب لرد الأمانة إلى أصحابها، مطالبين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني بتكريم المؤذن نادي سيد إبراهيم حمزاوي لأمانته.

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