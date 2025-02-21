أمريكا ترحل 200 مهاجر فنزويلي من غوانتانامو

عاد نحو 200 مهاجر فنزويلي من الولايات المتحدة إلى وطنهم بعد احتجازهم في خليج غوانتانامو، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، غادر 177 فنزويلياً رحلة تابعة لهيئة الجمارك والهجرة الأمريكية إلى فنزويلا بعد توقف في هندوراس.

وأكدت الحكومة الفنزويلية طلبها إعادة هؤلاء المهاجرين، الذين تم نقلهم سابقاً إلى غوانتانامو، ووفقاً لإدارة الهجرة الأمريكية، كان هؤلاء المهاجرين قد استنفدوا جميع الطعون القانونية للبقاء في الولايات المتحدة.

وتسعى إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا أوامر إبعاد نهائية نحو 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 22 ألف فنزويلي.

وكانت فنزويلا قد قاومت في الماضي قبول عمليات الإبعاد، لكنها بدأت مؤخراً في قبولها بعد محادثات سياسية رفيعة المستوى.

وتشير التقارير إلى أن تنسيقاً نادراً بين الولايات المتحدة وفنزويلا سمح بترحيل 190 مهاجراً في رحلتين مباشرتين الأسبوع الماضي، مع توقع المزيد من عمليات الترحيل في المستقبل.