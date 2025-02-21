«الجزار»: تقديم خدمة العلاج عن بُعد لـ14 ألف مواطن بمستشفيات القاهرة خلال عام

أعلن الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، عن تقديم خدمات العلاج عن بعد لما يقرب من 14 ألف مواطن بشتى مستشفيات المحافظة، وذلك بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وتحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

حيث يتم تقديم خدمات العلاج عن بعد (telemedicine) بمستشفى المنيرة العام ومستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية.

وأضاف "الجزار" أن الخدمة تهدف إلى تحقيق المستوى الأمثل من التشخيص والعلاج لتخصصات مختلفة مثل الروماتيزم، الباطنة، النساء، الكلى، القلب، الجراحة العامة، الأطفال والمبتسرين، الجلدية والتناسلية.

وأوضح "الجزار" أن خدمة العلاج عن بُعد يتم تقديمها من خلال استشاريين وأخصائيين بالتخصصات السالف ذكرها خلال حجز وتنسيق موعد بين المستشفى المقدّمة للخدمة بالقاهرة؛ وأخرى مستقبلة للخدمة بعدد من مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية؛ حيث يعرض من خلالها أحد الأطباء المتدربين الحالة عبر تقنية الڤيديو كونفرانس على الاستشاري ليقوم بدوره بالتشخيص والعلاج.

وفي سياق متصل، نوّه "الجزار" أنه خلال أيام سيتم افتتاح عدد 8 وحدات جديدة للعلاج عن بعد بمستشفيات منشية البكري، عين شمس العام، الشروق المركزي، شبرا العام، حلوان العام، صدر العباسية، مركز طبي التجمع الثالث، ووحدة الدرن.

وجدير بالذكر أن محافظة القاهرة تُعد رائدة في تقديم خدمات العلاج عن بعد، ومن المتوقع أن تتوسع خدمات العلاج عن بُعد لتشمل تخصصات إضافية مع تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالمحافظات الأخرى.