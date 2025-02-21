محافظ المنوفية: إزالة 469 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الــ25

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 469 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 فبراير الجاري ، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



وأشار محافظ المنوفية إلى أن الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية نجحت في إزالة 70 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) على مساحة 9753 م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 42 حالة بناء مخالف تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 3507م2 ، وإزالة 17 حالة بناء بدون ترخيص علي مساحة 2097 م2 بنطاق المحافظة ، وكذا إزالة 340 حالة مباني مخالفة علي مساحة 48196م2 بنطاق المحافظة .



وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وتذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف ، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ قرارات الإزالات ضمن أعمال الموجة ومن خلال غرفة العمليات بالمحافظة لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى مع الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.



جدير بالذكر أن الموجه الــ 25 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بدأت عملها يوم السبت الموافق 8 وتستمر حتى 28 فبراير الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025 .