جامعة قناة السويس تطلق حملة طبية مجانية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية

في إطار دورها المجتمعي الرائد، نظمت جامعة قناة السويس حملة طبية مجانية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ممثلة في إدارة تنظيم الأسرة، حيث استهدفت الحملة تقديم الخدمات الصحية والكشف والعلاج المجاني لـ314 مواطنًا داخل نطاق إدارة شمال الإسماعيلية.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة ريم مصطفى وكيلة وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وشملت الخدمات الطبية المقدمة تخصصات الباطنة، العظام، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، طب الأسرة، جراحة الأسنان، وأمراض النساء، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة داخل العيادات الطبية المجهزة لهذا الغرض.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع المحلي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تعزيز الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن هذه الحملات الطبية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم المبادرات الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين، مع الحرص على تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم تقديم الكشف الطبي والعلاج اللازم لكل الحالات، مشيرة إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه المبادرات بشكل دوري لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأضافت أن هذه الجهود تعكس التكامل بين الجامعة والجهات الصحية بالمحافظة لدعم صحة المجتمع وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

وجاء تنظيم الحملة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، بالتنسيق مع الدكتورة إيمان الحماقي المنشاوي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

وأسفرت جهود الفرق الطبية عن تقديم الرعاية الصحية المتخصصة وفق أعلى المعايير، في خطوة تعكس التزام جامعة قناة السويس بدورها المجتمعي في خدمة المواطنين وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.