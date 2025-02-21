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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الحرس السويسري يكشف حقيقة الاستعداد لجنازة بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أصدر الحرس السويسري، اليوم الجمعة، بيانًا، نفى خلاله صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن الاستعدادات لجنازة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عقب دخوله المستشفى في روما، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن المزاعم تسببت في حالة من القلق داخل صفوفه، مضيفًا: "نحن نواصل أداء مهامنا كالمعتاد، ونرفع صلواتنا من أجل شفاء البابا العاجل".

وأكدت صحيفة "زينيت" الإيطالية، أن البابا فرنسيس لا يزال يتلقى العناية الطبية في مستشفى "جيميلي" في روما، حيث تم نقله مؤخرًا إثر إصابته بالتهاب رئوي ثنائي، مشيرةً إلى أن حالته الصحية تحت المراقبة الدقيقة من جانب الأطباء، وأنه يتلقى العلاج اللازم.

الحرس السويسري بابا الفاتيكان البابا فرانسيس روما التهاب رئوي ثنائي